ВЦИОМ: Больше половины россиян заявили, что придут на выборы депутатов Госдумы

Выборы в Госдуму пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 5 августа опубликовал результаты опроса, посвященного явке на выборы в Государственную думу РФ. Выборы пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Опрос проводился в начале июля, его итоги показали: больше половины респондентов (51%) с той или иной долей уверенности заявили, что придут на выборы. Из них более трети (36%) на вопрос: «Как вы думаете, вы примете или не примете участие в выборах депутатов Государственной Думы России?» ответили утвердительно. О своем нежелании голосовать заявили 30% опрошенных, а еще 17% респондентов пока не определились.

В ходе опроса у россиян также выяснили мотивы их участия в голосовании. На вопрос: «Почему вы планируете принять участие в выборах?» подавляющее большинство респондентов (31%) выбрали вариант «гражданский долг». Еще 20% в качестве причины указали традиции или привычку, 16% заявили, что хотят, чтобы их голос был учтен.

При этом россияне старше 60 лет чаще говорили, что участие в выборах для них является привычкой или традицией (27%). Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, напротив, чаще выбирает ответ «хочу, чтобы мой голос был учтен».

Организаторы опроса сравнили его результаты с итогами аналогичного исследования, проводившегося накануне выборов депутатов Госдумы VII-го созыва в 2016 году. Оказалось, что показатели примерно совпадают. Пять лет назад в июле 50% респондентов с разной степенью уверенности заявили, что придут на выборы. Примерно треть опрошенных (29%) не были уверены, что проголосуют, и 18% на момент опроса не смоги дать точный ответ.

При этом ближе к дате голосования в 2016 году избиратели определились со своим участием в выборах, и показатель декларируемой явки вырос. В сентябре 2016 года о своей готовности проголосовать за депутатов Госдумы заявили уже 63% россиян. Из них 44% на вопрос об участии в выборах ответили твердое «да». Примерно пятая часть опрошенных (19%) заявила, что не собирается идти на голосование. Еще 16% на тот момент не определились со своим участием в выборах.

- По мере приближения к выборам показатель декларируемой явки растет, - комментирует руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. - Так было и в 2016 году, когда в сентябре 63% респондентов декларировали готовность принять участие в голосовании, в том числе 44% заявляли о высокой вероятности участия. Мы можем предполагать, что показатель декларируемой явки будет расти в ближайшие полтора месяца. Это позволяет ожидать хорошей явки.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос ВЦИОМа проводился с 8 по 11 июля 2021 года путем поквартирного обхода. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.