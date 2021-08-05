Минздрав Сан-Марино: ЕМА пока не одобрило вакцину «Спутник V» по политическим факторам Фото: REUTERS

Европейское агентство лекарственных средств все еще не одобрило российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» по политическим факторам. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил глава министерства здравоохранения Сан-Марино Роберто Чаватта в интервью RT.

Руководитель ведомства отметил при этом, что российский препарат обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин против коронавируса.

- Думаю, здесь присутствуют какие-то политические факторы. В настоящее время мы ждем одобрения ЕМА. Может быть, возникли какие-то трудности с данными, с исследованиями, но, повторюсь, российская вакцина обладает самой высокой эффективностью, - отметил он.

Роберто Чаватта сообщил также, что у привитых «Спутником V» граждан Сан-Марино возникли некоторые проблемы с передвижением по территории Италии. Он объяснил, что местный сертификат о вакцинации признается в Европейском союзе, однако только для граждан Сан-Марино, которые вакцинировались Pfizer. При этом российской вакциной привились примерно 94 процента жителей страны. В настоящее время власти Сан-Марино работают с итальянским правительством над поиском решения этой проблемы.

Накануне в РФПИ сообщили, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств EMA идет в положительном ключе.