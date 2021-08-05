Минобороны Армении: российские пограничники размещены на границе с Азербайджаном Фото: REUTERS

Армянское министерство обороны сообщило о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном в поселке Воскепар. Об этом в четверг, 5 августа, говорится в сообщении на официальном сайте военного ведомства Армении.

- Российские пограничники размещены в Тавушской области, в частности в поселке Воскепар. В настоящее время ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников из России. Данный процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества, - отметили представители армянского Минобороны.

Напомним, накануне во время заседания правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности обсудить вопрос размещения пограничников из России вдоль границы между Арменией и Азербайджаном. По мнению Пашинян, такой шаг даст возможность проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений.