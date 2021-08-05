Псаки: пока рано говорить, примут ли в США привитых российскими и китайскими вакцинами иностранцев Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов не исключают возможность введения требования о том, чтобы въезжающие на территорию страны иностранные граждане были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Пока что рано говорить, примут ли в США в таком случае привитых российскими и китайскими вакцинами иностранцев. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила в ходе брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

У представителя президентской администрации США спросили, смогут ли иностранцы, привитые вакцинами из России и Китая, приезжать на территорию страны.

- Это хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Когда он завершится, мы предоставим всем более подробную информацию. Пока что рано об этом говорить, - отметила он.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чаватта сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса по политическим факторам.