Авиарегулятор США призвал проверить все самолеты Boeing 737 MAX на пожарную безопасностью Фото: REUTERS

Американское Федеральное авиационное управление заявило о необходимости проверить все самолеты Boeing 737 MAX на предмет проблем с пожарной безопасностью. Об этом в четверг, 5 августа, пишет агентство Reuters, ссылаясь на директиву авиарегулятора.

- На борту данных самолетов может быть неисправна система кондиционирования, направляющая потоки воздуха из одного отсека в другой. С учетом этого авиационное управление США запретило операторам перевозить горючие и легковоспламеняющиеся предметы в грузовых отсеках самолетов, - говорится в материале издания.

Сообщается, что директива предписывает проверку и других моделей Boeing 737. В общей сложности она затронет 663 воздушных судна, которые зарегистрированы в Штатах, а также около 2 204 самолетов по всему миру.

Как писал сайт kp.ru, в минувшем 2020 года в США возобновили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, которая ранее была приостановлена после двух катастроф.