Четверо россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, остаются в больнице

Авария с автобусом, в которой пострадали россияне, произошла 2 августа в провинции Анталья Фото: REUTERS

Четверо российских туристов, 2 августа пострадавших в аварии с автобусом в Турции, все еще остаются в больнице, один из них находится в реанимации, сообщила пресс-служба Ростуризма со ссылкой на данные туроператора «НТК Интурист».

Уточняется, что двоих пострадавших россиян перевели из реанимации в обычную палату, еще один изначально находился в общей палате, остальные были выписаны.

В сообщении Ростуризма также говорится, что 13 наших соотечественников из тех, кто попал в ДТП, уже вылетели домой, еще двое должны будут отправиться в Россию в ближайшее время.

«Все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также страховая компания и туроператор полностью обеспечат репатриацию погибших», - отмечает пресс-служба ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 августа туристический автобус, который вез россиян из курортного города Манавгат в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В результате трое пассажиров погибли, 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшие местные больницы.