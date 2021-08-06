Путин посетит Башкирию и Челябинскую область 6 августа 2021

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В пятницу, 6 августа 2021 года, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область, где встретится с руководителями регионов и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в Челябинской области глава государства посетит пострадавшие от лесных пожаров районы, после чего проведет посвященное вопросам борьбы с пожарами и паводками совещание, а также встретится с губернатором области Алексеем Текслером.

В этот же день президент посетит Абзелиловский район Башкирии, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер», а также пообщается с главой Башкирии Радием Хабировым.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время совещания с правительством 5 августа Владимир Путин пообещал в пятницу провести отдельное совещание по ситуации с пожарами и паводками в России.