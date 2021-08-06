Захарова: Британия в оценке выборов в России демонстрирует двойные стандарты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление постпреда Великобритании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Нейла Буша о выборах в нашей стране, назвала позицию Лондона «двойными стандартами».

Ранее британский постпред заявил, что введенное Москвой ограничение числа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на сентябрьских выборах в Госдуму помешают правильно оценить итоги голосования.

«Где был Нейл Буш и весь британский Форин оффис, когда формировалась команда БДИПЧ на американские президентские выборы 2020? Знает ли Нейл Буш, сколько в итоге наблюдателей ОБСЕ прибыло в США (ряд штатов при этом их к себе не допустил)? Подскажу – 30! Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?» - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в ОБСЕ заявили, что Организация не сможет направить своих наблюдателей на российские выборы, которые пройдут 19-17 сентября, «из-за ограничений, введенных властями России в отношении наблюдения за выборами».

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Единственное разумное объяснение – евробюрократы заранее признали выборы в Госдуму нелегитимными (подробности).