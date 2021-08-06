Лавров рассказал, как пандемия изменила отношения России с другими странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «КП» рассказал, как пандемия изменила отношения России с другими странами. Он отметил, что за полтора года ситуация с коронавирусом «затронула все без исключения сферы деятельности людей, включая и международную жизнь».

– Однако сама по себе пандемия не столько изменила характер отношений между различными государствами, сколько выступила катализатором глобальных процессов. Прежде всего, она ускорила перераспределение сил на мировой арене. Дополнительно повысился профиль незападных центров экономического роста и политического влияния в рамках формирующегося многополярного миропорядка, - отметил глава МИД.

Российский дипломат указал, что «такое развитие событий устраивает не всех». По его словам, «не желая признавать новую реальность, исторический Запад стремится всеми силами – а зачастую и грубыми способами – удержать свое лидерство в мировых делах».

– При новой администрации США реанимированы идеи повсеместного распространения «демократии» и «либеральных ценностей». В оборот введена концепция «порядка, основанного на правилах» – по сути, новая формула строительства однополярного, американоцентричного мира, - сказал Сергей Лавров.

При этом, как подчеркнул глава МИД, партнерские принципы нашей страны остаются неизменными: «Россия продолжает проводить миролюбивую, ответственную, многовекторную внешнюю политику».

Полное интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"