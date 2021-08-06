Митрополит Псковский и Порховский рассказал об отношении РПЦ к вакцинации

Митрополит Псковский и Порховский Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как в Русской Православной Церкви (РПЦ) относятся к вакцинации против коронавируса.

– Могу сказать о себе: убежден, что профилактическая вакцинация от ковида безусловно необходима для спасения жизни и здоровья наших сограждан. В целом значительная часть духовенства поддерживает такую позицию. Другая часть относится к вакцинации скептически-настороженно либо негативно, – сказал священнослужитель, добавив, что «картина такая же, как в других сообществах по всей стране».

Митрополит Тихон также ответил на вопрос, насколько среди служителей церкви распространены страхи по поводу прививок от COVID-19. По его словам, «в немалой степени».

– Зачастую авторами одна за другой возникающих катастрофальных гипотез являются одни и те же люди. Вспомните: полтора года назад нам доказывали, что никакого ковида вообще не существует. Ссылались на огромное количество вдруг откуда-то взявшихся статей в интернете, на мнения немалого количества врачей, утверждавших, что ковид не более страшен, чем сезонные ОРВИ или грипп. Самым скверным являлось, что людей настойчиво отговаривали соблюдать санитарные нормы. Такое происходило, к сожалению, и в наших храмах, – добавил он.

Полное интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"