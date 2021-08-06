Госдеп по-прежнему не рекомендует гражданам США ездить в Россию

Госдепартамент США по-прежнему не советует гражданам Соединенных Штатов ездить в Россию Фото: REUTERS

https://www.state.gov/Госдепартамент США по-прежнему не советует гражданам Соединенных Штатов ездить в Россию. О том, что опубликованные ранее рекомендации американцам воздержаться от путешествий в нашу страну, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг, 5 августа.

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