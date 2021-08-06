Митрополит Псковский и Порховский заявил о духовной ответственности антипривовчников

Митрополит Псковский и Порховский Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью «Комсомольской правде» рассказал о духовной ответственности антипривовчников. По его словам, православного христианина, а уж тем более священника должна по-настоящему волновать «страшная возможность заразить кого-то» из-за своего упрямства.

– Ответственность за жизнь и смерть людей лежит и на тех, кто отговаривает, препятствует людям профилактически прививаться. В Псковской епархии до всех священников донесены два принципиальных момента. Во-первых, вакцинация должна быть только добровольной. Никаких наказаний или преследований за отказ вакцинироваться категорически быть не может, – сказал он.

Священнослужитель подчеркнул, что «в арсенале – только убеждение и диалог».

– Но, с другой стороны, если священник по каким-либо причинам, тем более не будучи врачом, убедит доверившегося ему человека не вакцинироваться и такой человек, не дай бог, заболеет с тяжкими последствиями или умрет, священник должен будет нести каноническую ответственность за инвалидность или смерть, – добавил митрополит Тихон.

При этом он указал, что «главной этической проблемой ковида для православного христианина является страшная возможность заразить кого-то».

– Даже не собственная болезнь или смерть. Риск из-за своего упрямства, дремучести, безответственности стать причиной болезни или даже смерти ближнего – вот что должно по-настоящему волновать христианина, – подытожил митрополит.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко раскритиковал антипрививочников. В частности, он назвал спекуляциями их утверждения о том, что из-за вакцинации против коронавируса якобы можно заболеть COVID-19. По его словам, подобные «тезисы» противоречат банальной логике.

Полное интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"