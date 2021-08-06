CNBC: Хакеры из России выложили в Сеть данные миллиона кредитных карт граждан США

Телеканал ссылается на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности Фото: EAST NEWS

В Интернете открыт доступ к конфиденциальным данным около миллиона кредитных карт граждан Соединенных Штатов и некоторых других западных стран, а в Сеть их выложили пресловутые «хакеры из России», передает американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности.

Отмечается, что специалисты этой компании якобы обнаружили на закрытом для большинства пользователей форуме сообщение хакерской группировки All World Cards о том, что частично открыт доступ к базе похищенной интернет-преступниками информации. Телеканал утверждает, что это «российская» группировка, однако никаких доказательств того, что она имеет какое-то отношение к России, не приводит.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) США по вопросам кибербезопасности Брайан Ворндран на слушаниях в юридическом комитете сената заявил, что ФБР сейчас отслеживает более 100 различных группировок хакеров, но точно не знает, какая из них действует на территории России.