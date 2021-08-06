Проценко рассказал, как избежать четвертой волны коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, который с первых дней пандемии находится на переднем фланге борьбы с «ковидом», выразил благодарность всем медицинским работникам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом. А также рассказал, как избежать четвертой волны COVID-19.

– Наша команда и коллеги из других больниц устали, но какие варианты? Я хотел бы сказать слова большой благодарности медикам, которые работают в красных зонах, да вообще всей медицинской команде страны. А пациентам только одно – вакцинируйтесь те, кто еще не привился. Это сейчас единственный вариант избежать четвертой волны, – сказал доктор в интервью «КП».

Он добавил, что переболевшим тоже нужно прививаться, прививку нужно делать через шесть месяцев после выздоровления.

– Важно понимать, что сам процесс вакцинации должен пройти быстро, только тогда будет достигнут эффект в борьбе с коронавирусом, – подчеркнул Денис Проценко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главврач больницы в Коммунарке раскритиковал антипрививочников. В частности, он назвал спекуляциями их утверждения о том, что из-за вакцинации якобы можно заболеть COVID-19. По его словам, подобные «тезисы» противоречат банальной логике.

Полное интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"