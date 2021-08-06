Мурашко рассказал, как преодолевается дефицит вакцин в регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что главная задача ведомства на сегодняшний день – сделать вакцинацию для россиян максимально доступной во всех регионах страны.

– Темпы вакцинации выросли в целом по стране почти в два раза. Регионы расширяют сеть прививочных пунктов, их пропускная способность увеличивается, растет число мобильных бригад. Производство вакцин от коронавируса тоже растет, расширяется число производственных площадок и их мощность. За счет всех этих мер вакцинация станет еще более доступной, – сказал глава Минздрава.

При этом он отметил, что пункты вакцинации открываются там, куда людям удобнее всего будет прийти и получить прививку: например, во многих регионах они организованы в торговых центрах.

– По сути, такой прививочный пункт – это полностью оборудованный кабинет врача-терапевта. Что касается безопасности в очереди на прививку, то мы просим всех проявить заботу об окружающих и о себе. Нужно строго соблюдать все те меры профилактики, о которых мы говорим вот уже полтора года. Это дистанция 1,5-2 метра и ношение масок, – добавил Михаил Мурашко.

Полное интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"