Последние новости на утро 6 августа 2021: Шойгу предложил построить в Сибири крупные научно-промышленные центры

«КП» – о последних новостях на утро 6 августа 2021 года Фото: Министерство обороны РФ

Последние новости на утро 6 августа 2021 года. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что на территории Сибири необходимо построить три-пять крупных научно-промышленных города, которые могли бы стать отраслевыми экономическими центрами. Об этом глава Минобороны сказал накануне во время встречи с научной общественностью Сибирского отделения Российской академии наук.

Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что разведка США изучает генетические данные о вирусах из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Собеседники издания не уточнили, когда и каким образом американские спецслужбы получили доступ к этой информации, однако телеканал не исключает, что это случилось после взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.