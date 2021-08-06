Премьер Сент-Винсента и Гренадин пострадал во время акций протеста

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес пострадал во время акций протеста жителей этого островного государства, расположенного в южной части Карибского моря. Глава правительства страны доставлен в больницу с травмой головы, сообщает новостной портал Loop News.

По данным издания, один из участников акций протеста против медицинской реформы в столице страны городе Кингстаун бросил в премьера некий «твердый предмет», когда Ральф Гонсалвес направлялся на заседание парламента.

Позже в правительстве Сент-Винсента и Гренадин заявили, что расценивают это нападение как покушение на жизнь главы кабмина.

«Я хочу четко обозначить: это не царапина, это покушение на жизнь премьер-министра», - приводит слова министра финансов карибского государства Камилло Гонсалвеса местное издание News 784.

Глава Минфина добавил, что пострадавшего премьера по рекомендации врачей отправили лечиться в госпиталь на соседний Барбадос, где ему сделают МРТ.

Генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро на своей странице в Twitter пожелал премьеру Сент-Винсента и Гренадин скорейшего выздоровления и осудил нападение на него. При этом Альмагро подчеркнул при этом, что граждане имеют «законное право на мирные демонстрации», однако «в демократии нет места насилию».