При крушении самолета на Аляске погибли шесть человек Фото: REUTERS

На Аляске разбился экскурсионный самолет, в результате катастрофы погибли все шесть человек, находившиеся на борту судна.

Трагедия произошла неподалеку от города Кетчикан. Самолет потерпел крушение в районе национального заповедника «Туманные фьорды», передает Alaska Public Media.

Береговая охрана получила сигнал бедствия в четверг, 5 августа, около 11:20 по местному времени. Спасатели не смогли стразу отправиться на поиски, поскольку им препятствовала плохая погода. Позже сотрудники береговой охраны заметили обломки самолета на гребне горы.

Среди погибших – пилот и пять пассажиров. Экскурсия не была организована туристической компанией, проходила независимо. Туристы находились в семидневном круизе по Аляске, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в 2020 году на Аляске семь человек погибли в результате столкновения двух самолетов.