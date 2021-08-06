При крушении самолета на Аляске погибли шесть человек
Фото: REUTERS
На Аляске разбился экскурсионный самолет, в результате катастрофы погибли все шесть человек, находившиеся на борту судна.
Трагедия произошла неподалеку от города Кетчикан. Самолет потерпел крушение в районе национального заповедника «Туманные фьорды», передает Alaska Public Media.
Береговая охрана получила сигнал бедствия в четверг, 5 августа, около 11:20 по местному времени. Спасатели не смогли стразу отправиться на поиски, поскольку им препятствовала плохая погода. Позже сотрудники береговой охраны заметили обломки самолета на гребне горы.
Среди погибших – пилот и пять пассажиров. Экскурсия не была организована туристической компанией, проходила независимо. Туристы находились в семидневном круизе по Аляске, говорится в сообщении.
Как писал сайт kp.ru, в 2020 году на Аляске семь человек погибли в результате столкновения двух самолетов.