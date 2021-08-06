Больше трети россиян регулярно помогают людям с инвалидностью. Фото: Мария КУЗЬМИНА

Россияне стали более терпимо относиться к людям с ограничениями здоровья. 355 респондентов готовы помогать им финансово, так как уверены, что у данной категории людей низкий уровень доходов – об этом заявляют 77% респондентов. Еще 65% думают, что люди с инвалидностью не обеспечены должной медицинской помощью, лекарствами и средствами реабилитации - 65%.

87% опрошенных полагают, что для достижения успеха людям с инвалидностью приходится больше трудиться, чем остальным.

Столько же заявляют, что готовы общаться с инвалидами. 78% готовы работать в одном коллективе, а 70% - водитель детей в общую школу.

Но несмотря на открытость, в близкий круг общения людей с инвалидностью многие включать не готовы - 66% опрошенных не рассматривают их как партнеров для создания семьи.

Чаще всего об этом говорят пенсионеры, реже — молодёжь в возрасте от 25 до 34 лет.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова признает, что данные опроса говорят о «некоторых позитивных тенденциях».

Например, в 2019 году благотворительную помощь инвалидам оказывали всего 21% опрошенных. За два года их количество увеличилось в полтора раза.

Активнее всего перемены происходят за счет молодежи. Если раньше 34% молодых людей старались избегать общения с людьми с инвалидностью, то сегодня таковых только 9%.

- Это свидетельствует о пока еще скромных, но вполне реальных изменениях, которые необходимо закреплять, - отметила сенатор в беседе с RT.

Непринятие людей с ограниченными возможностями говорит о низком уровне образования и проблемах в обществе.

- Когда люди не воспринимают себе подобных людей, пусть и с ограниченными возможностями, это прежде всего говорит о низком уровне образования и эмоциональной холодности, - отметила в беседе с "Известиями" член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она также добавила, что объекты общественного пользования должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

Опрос был проведен аналитическим центром НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совфеде.