В России предложили выплачивать по 10 тысяч рублей за прохождение плановой диспансеризации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой рассмотреть данную возможность.

Общественница предлагает назначить пособие тем, кто своевременно и без пропусков проходит процедуру диспансеризации в сумме 10 тысяч рублей. Выплачивать вознаграждение можно раз в три года.

Приводя аргументы в защиту своей инициативы, Ирина Волынец отмечает, что в России современная медицина, высокопрофессиональные врачи и качественное оборудование, которое есть в медицинских учреждениях. Все это позволяет своевременно выявлять опасные для жизни заболевания и не доводить их до клинических симптомов.

Подход к этому вопросу должен быть комплексный для всех регионов, объединить их можно новой федеральной программой «Здоровая Россия». Это направление включит в себя не только контроль за диспансеризацией, но и информационную поддержку.

- Необходимо широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и финансовая поддержка, чтобы люди были заинтересованы, - цитирует RT текст обращения.

Она также подчеркивает, что выявленные на ранней стадии заболевания легче поддаются лечению, что позволит продлить жизнь россиян и повысить ее качество. К тому же, станет экономией для бюджета, ведь на лечение запущенных болезней уходит гораздо больше средств.

Для контроля и учета реализации программы Ирина Волынец предлагает подключить сервисы портала «Госуслуг». Например, при очередном прохождении диспансеризации граждане могут получать QR-коды, на основании которых раз в три года можно будет подать заявку на выплату пособия.

С 1 июля 2021 года в стране проходит углубленная диспансеризация. В два этапа граждане могут пройти необходимое обследование в поликлинике по месту жительства, сообщает ФАН.