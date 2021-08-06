Мошенники начали переводить россиянам деньги и требовать возврата с процентами Фото: Shutterstock

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники переводят гражданам деньги на счет, а потом требуют вернуть их с процентами.

Одной из жертв мошенников стал инженер из Твери. Ему на счет пришли 45 тысяч рублей, которые он попытался вернуть отправителю. Поскольку в переводе никаких реквизитов указано не было, возврат был невозможен. Через неделю мужчине позвонили и, представившись сотрудниками микрофинансовой организации, потребовали вернуть деньги и проценты по кредиту, пишет «Российская газета».

Как объяснили звонившие, сутки пользования кредитом обходятся заемщикам в 3%. Мужчина пытался доказать злоумышленникам, что заем он не просил, однако на аргументы не отреагировали. В полиции заявление не приняли, поскольку не увидели состава преступления. Вернуть «заем» жителю Твери удалось с большим трудом, однако теперь ему звонят коллекторы, заявляя, что выкупили набежавшие по кредиту проценты.

Аналогичные случаи произошли еще с несколькими пенсионерами и жительницей Москвы. Специалисты рекомендуют россиянам не тратить деньги, которые неожиданно поступают на счет, а также написать заявление в полицию, сохранив у себя его копию.

В свою очередь в Центробанке советуют уточнять происхождение перевода в своем банке, а затем написать заявление в МФО, что никаких договоров на предоставление кредита заключено не было.

Как писал сайт kp.ru, ранее мошенники удаленно оформили на москвичку целый таксопарк.