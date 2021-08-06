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Политика6 августа 2021 8:58

Следователи заявили, что установили причастность украинских силовиков к убийству журналиста Стенина в Донбассе

Украина никак не содействует в расследовании преступления, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
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Следователи заявили, что установили причастность украинских силовиков к убийству журналиста Стенина в Донбассе

Следователи заявили, что установили причастность украинских силовиков к убийству журналиста Стенина в Донбассе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Причастные к убийству журналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина в Донбассе были форме с изображением национального флага Украины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как рассказали в ведомстве РИА Новости, также установлена и военная техника Национальной гвардии, которая находилась поблизости. Причастность украинских силовиков к убийству корреспондента не вызывает сомнений, отметили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что Украина никак не содействует в расследовании преступления и отказывает предоставить российским следователям любую информацию.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014. В СК заявляли, что его убили наемники из 79-ой бригады Вооруженных сил Украины. В седьмую годовщину гибели фотографа сайт kp.ru разбирался, Гибель как смерть журналиста стала поводом для расследования, раскрывшего бесчеловечное преступление украинских военных.