Бразильский регулятор опроверг внесение изменений в требования к испытаниям «Спутника V» Фото: REUTERS

Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) заявило, что не вносило изменения в требования к испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Агентство не вносило дополнительные условия, кроме тех, что были указаны в изначальном решении о разрешении на ввоз вакцины», – передает ТАСС сообщение регулятора.

Как пояснили в Anvisa, агентство установило 22 требования для импортеров вакцин от коронавируса, касающиеся их качества, безопасности и эффективности.

Ранее бразильский портал G1 сообщил, что северо-восточные штаты Бразилии отказались от планов импортировать «Спутник V», поскольку регулятор установил ограничения, а власти страны отказались от использования препарата в рамках национальной программы вакцинации и установили запрет на его импорт.

Как писал сайт kp.ru, ранее Anvisa заявило о готовности пересмотреть свое решение о запрете ввоза в страну «Спутника V» после получения новых данных от разработчика препарата.