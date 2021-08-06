Центробанк отозвал лицензию у саранского «КС БАНК» Фото: РИА Новости

Банк России отозвал лицензию у саранского АО «КС БАНК.

Кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Банк проводил эти маневры для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, говорится на сайте Центробанка.

Кроме того, «КС БАНК» нарушил федеральные законы по регулированию банковской деятельности. Отмечается, что в этой связи ЦБ неоднократно вводил в отношении банка ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Как подчеркивает регулятор, деятельность «КС БАНК» обслуживал интересы собственников и связанных с ними компаний, более 50% задолженностей которых составляли проблемные ссуды.

Как писал сайт kp.ru, две недели назад Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Руна-банк».