Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 6 августа, в районе Сома в провинции Маниса на западе Турции произошла авария с участием автобуса. В результате ДТП погибли десять человек.

Как передает Анатолийское агентство в Twitter, в результате происшествия пострадали около 30 пассажиров. Им оказывают медицинскую помощь. Все обстоятельства случившегося выясняются.

В посольстве России в Анкаре сообщили, что россиян, по предварительным данным, среди пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом нет.

«В районе Сома провинции Маниса на западе Турции автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, въехал в припаркованный на обочине грузовик... По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет», - приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о ДТП в Турции, в котором пострадали российские граждане. Группа россиян ехала на автобусе в аэропорт и должна была вылететь в Самару. Транспорт направлялся в аэропорт Антальи, когда врезался в ограждение на одной из боковых развязок и вылетел на встречную полосу. В ДТП погибли три гражданина России. В момент аварии в салоне автобуса находилось 22 человека, в том числе девять детей.