Госдеп США разрешил членам семей американских госслужащих добровольно покинуть Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдеп Соединённых Штатов объявил, что члены семей американских госслужащих при желании могут покинуть России.

Как говорится в заявлении госдепартамента США, в минувший четверг, 5 августа 2021 года, «госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих». При этом причины такого решения не приводятся.

Кроме того, в том же заявлении Госдеп США заявил, что сохранил рекомендацию американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. Ведомство по-прежнему призывает не ездить на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус. Причинами таких заявлений госдепартамент назвал якобы имеющиеся в указанных местностях случаи «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последний раз госдепартамент продлевал действие этих рекомендаций для американцев 28 июня 2021 года.