На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги из-за возможного ракетного обстрела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 6 августа, на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«Сирены были активированы на Голанских высотах и в Верхней Галилее», - говорится в заявлении.

Напомним, в минувшую среду, 4 августа на севере Израиля также сработали сирены тревоги. О возможных обстрелах предупредили в населённых пунктах Кфар-Гилади, Кирьят-Шмона и Тель-Хай, жителей которых призвали оставаться в защищённых зонах.

Позже пресс-служба армии обороны Израиля заявила, что из Ливана по территории страны были выпущены три ракеты, две из которых упали на израильской территории, а одна из них не пересекла границу страны. В ответ артиллерийские силы армии обороны Израиля открыли огонь по территории Ливана.