В Госдуме навали неоднозначным предложение выплачивать пособие за диспансеризацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение выплачивать пособие россиянам за прохождение диспансеризации.

Инициатив поступила от Ирины Волынец, главы национального родительского комитета. Она предлагает раз в три года перечислять по 10 тысяч рублей тем, кто прошел полный плановый осмотр у врачей.

Парламентарий отметил, что инициатива неоднозначная, так как в россиянам и так созданы все условия для прохождения диспансеризации.

Процедура проводится бесплатно, а многие работодатели понимают важность этого мероприятия и отпускают сотрудников.

- Это уже определенное стимулирование людей проходить медосмотр. Если человек понимает, что ему нужно, ему предоставляются все возможности.

Человек идет и проходит диспансеризацию. Если он не хочет, то заставлять его это делать ради галочки, чтобы только получить пособие, это не принесет того эффекта, который должен быть, - заключил парламентарий в беседе с RT.

Стоит отметить, что с приходом коронавируса во время углубленной диспансеризации будут проверять людей, перенесших заболевание, на постковидный синдром. Врачи проведут семь исследований, которые пациент сможет пройти за один день. В их числе анализ, помогающий выявлять признаки тромбообразования, сообщает газета "Известия".