Украина планирует продлить запрет на импорт книг из России Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию призвал продлить запрет на ввоз книг из России, который должен быть снят в 2022 году.

Как сообщается на сайте ведомства, Госкомтелерадио намерено инициировать продление санкций в отношении девяти российских издательств. Сейчас в перечне запрещенных к ввозу на Украину книг значатся 264 произведения, выпущенных такими издательствами как «Эксмо», «АСТ», «Центрполиграф», «Алгоритм», «Книжный мир» и другие.

Закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания», действует на Украине с 2017 года. Издательская продукция, произведенная в России, в обязательном порядке изымается из обращения, на нарушителей накладывается административный штраф.

В 2019 году Украина расширила список санкций в отношении российских издательств «Книжный мир», «Эксмо», «Центрполиграф», «АСТ», а также книжных интернет-магазинов «Лабиринт» и «Литрес».