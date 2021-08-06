Украинская писательница предложила переименовать русский язык в московский Фото: REUTERS

Русский язык необходимо переименовать в «московский», поскольку именно это является его «исторически правильным названием». Такое мнение высказала скандальная украинская писательница Лариса Ницой.

«Я называю этот язык московским … Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», - заявила украинская писательница в эфире телеканала «Украина 24».

Писательница утверждает, что Россия «стырила» название русского языка у Украины, который, как она считает, жителям незалежной не нужен, однако все привыкли на нем разговаривать, и у них не было достаточной мотивации говорить на украинском. Однако, по ее мнению, новый закон о языке должен в корне изменить данную ситуацию.

Ницой привела в пример случай в магазине, где продавщица изначально говорила по-русски, однако после упоминания писательницы закона о языке, та сразу перешла на украинский. Она полагает, что этот случай доказал необходимость «пенделя» для украинцев, привыкших говорить на русском.

Напомним, на Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский. Именно его применение обязательно почти во всех сферах жизни.