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Экономика6 августа 2021 12:31

Финансист рассказал, что накопления лучше хранить на краткосрочных вкладах

Эксперт назвал лучшие способы хранения денег
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Финансист назвал лучшие способы хранения денег

Финансист назвал лучшие способы хранения денег

Фото: Евгения ГУСЕВА

В текущих рыночных условиях россиянам лучше всего разместить финансовую «подушку безопасности» частично на коротких вкладах сроком до шести месяцев, а частично в ОФЗ со сроком погашения три-пять лет. Такой совет дал начальник управления операций с ценными бумагами «МТС Банка» Роман Дмитриев.

«Достаточно взвешенным решением было бы размещение 50 процентов средств в депозиты сроком 3-6 месяцев (с последующим реинвестированием в более длинные депозиты или облигации) и размещение 50 процентов накоплений в государственные ОФЗ, со сроками погашения от 3 до 5 лет», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Специалист отметил, что ОФЗ сегодня смогут приобрести с доходностью 6,75-7 процентов годовых, что выше депозитных ставок даже крупных банков. При ожидаемом уровне инфляции не более четырех процентов ежегодно облигации являются привлекательными для частных инвесторов, так как предполагают премию к инфляции в 2,75-3 процента.

Дмитриев отметил, что после поднятия ключевой ставки Банка России, финансовые организации также начали поднимать проценты по вкладам. Тем не менее рост ставок на долгосрочные вклады будет ограничен из-за неопределенности. В связи с этим эксперт рекомендовал дождаться нормализации кредитно-денежной политики и выравнивания ставок на длинных депозитах, и уже после этого размещать денежные средства сроком на два-три года.