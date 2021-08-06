Видео с места побега пяти заключенных из ИВС в Истре опубликовал СК Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места побега пяти заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

Как писал сайт kp.ru, ранее Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело после побега заключенных по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС. Тем временем Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело по факту самого побега.

Напомним, в ночью в пятницу, 6 августа, из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро заключенных. Как сообщалось, одним из сбежавших оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» - владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Отмечается, что совершившие побег смогли выломать лоток для еды в камере, после чего вскрыли замок, сбежав через заднюю дверь.