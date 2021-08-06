ВОЗ: требование вакцинации от коронавируса не должно быть условием при поездках за границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Требование вакцинации от коронавируса не должно быть условием при поездках за границей. Такое заявление сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», - сказал официальный представить организации.

Яшаревич отметил, что основанием для такой позиции является отсутствие равного доступа всех стран к вакцинам. Как он подчеркнул, не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении граждан, у которых нет такого доступа.

Тем не менее, по его словам, ВОЗ поддерживает введение цифровой сертификации вакцин, а также работает над технологическими решениями, которые относятся к взаимодействию между используемыми сегодня сертификатами.

Напомним, накануне ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября 2021. По словам генерального директора организации Тедрос Адханом Гебрейесус, такие меры позволят направить больше вакцины в страны с низкими доходами.