«Единая Россия» предлагает открыть в школах спортивные классы по типу «Сириуса»

Специализированные спортивные классы позволят переводить юных спортсменов на индивидуальную программу обучения без ущерба для школьной программы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Единая Россия» предлагает открыть в средних школах специализированные спортивные классы. Это позволит переводить детей, серьезно занимающихся спортом, на индивидуальную программу обучения. Предложение будет включено в народную программу партии, сообщила 6 августа сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева во время встречи с призерами Олимпийских игр в Токио, фехтовальщиками Кириллом и Антоном Бородачевыми.

По словам Шмелевой, такие спортивные классы уже есть в Образовательном центре «Сириус». За счет этого дети могут участвовать в спортивных соревнованиях и посвящать время интенсивным тренировкам без ущерба для школьной программы.

- Мы это включаем в народную программу «Единой России» и надеемся, что это будет реализовано в ближайшее время, как это сделано в «Сириусе». За счет интегрированной подготовки ребята смогут участвовать в соревнованиях и не сокращать блок естественно-научных, гуманитарных дисциплин, а наоборот, - подчеркнула Елена Шмелева.

С героями олимпиады в Токио Шмелева встретилась во время рабочей поездки по Самарской области. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ посетила образовательные учреждения региона, в том числе центр «Вега», работающий по модели Образовательного центра «Сириус». Елена Шмелева пообщалась с молодыми учеными, преподавателями и школьниками, познакомившими ее с лучшими практиками Самарской области в сфере образования и науки.

Напомним, Елена Шмелева входит в первую пятерку федерального списка «Единой России», представленного президентом РФ Владимиром Путиным 19 июня на XX-м съезде партии. Список кандидатов на выборы в Госдуму возглавили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Окончательный вариант народной программы партии будет принят в августе, после того, как на встречах в регионах будут собраны и учтены мнения избирателей. Выборы в Государственную думу состоятся в Единый день голосования 19 сентября.