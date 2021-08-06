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Общество6 августа 2021 13:06

«Единая Россия» предлагает открыть в школах спортивные классы по типу «Сириуса»

Дети с серьезной физической подготовкой смогут учиться в них по индивидуальной программе
Ксения БОГДАНОВА
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Специализированные спортивные классы позволят переводить юных спортсменов на индивидуальную программу обучения без ущерба для школьной программы.

Специализированные спортивные классы позволят переводить юных спортсменов на индивидуальную программу обучения без ущерба для школьной программы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Единая Россия» предлагает открыть в средних школах специализированные спортивные классы. Это позволит переводить детей, серьезно занимающихся спортом, на индивидуальную программу обучения. Предложение будет включено в народную программу партии, сообщила 6 августа сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева во время встречи с призерами Олимпийских игр в Токио, фехтовальщиками Кириллом и Антоном Бородачевыми.

По словам Шмелевой, такие спортивные классы уже есть в Образовательном центре «Сириус». За счет этого дети могут участвовать в спортивных соревнованиях и посвящать время интенсивным тренировкам без ущерба для школьной программы.

- Мы это включаем в народную программу «Единой России» и надеемся, что это будет реализовано в ближайшее время, как это сделано в «Сириусе». За счет интегрированной подготовки ребята смогут участвовать в соревнованиях и не сокращать блок естественно-научных, гуманитарных дисциплин, а наоборот, - подчеркнула Елена Шмелева.

С героями олимпиады в Токио Шмелева встретилась во время рабочей поездки по Самарской области. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ посетила образовательные учреждения региона, в том числе центр «Вега», работающий по модели Образовательного центра «Сириус». Елена Шмелева пообщалась с молодыми учеными, преподавателями и школьниками, познакомившими ее с лучшими практиками Самарской области в сфере образования и науки.

Напомним, Елена Шмелева входит в первую пятерку федерального списка «Единой России», представленного президентом РФ Владимиром Путиным 19 июня на XX-м съезде партии. Список кандидатов на выборы в Госдуму возглавили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Окончательный вариант народной программы партии будет принят в августе, после того, как на встречах в регионах будут собраны и учтены мнения избирателей. Выборы в Государственную думу состоятся в Единый день голосования 19 сентября.