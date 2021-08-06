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Общество6 августа 2021 13:17

Электронные трудовые книжки станут доступны на портале госуслуг

Такую возможность предоставить Минтруда РФ
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Электронные трудовые книжки станут доступны на портале госуслуг

Электронные трудовые книжки станут доступны на портале госуслуг

Фото: REUTERS

Министерство труда России предоставит возможность доступа к информации из электронной трудовой книжки через личный кабинет портала госуслуг. Такое заявление в пятницу, 6 августа, сделал, глава ведомства Антон Котяков.

«Со временем мы еще сделаем возможность увидеть всю свою электронную трудовую книжку со всем опытом работы на всех предприятиях, с периодами и так далее, с должностями [на портале госуслуг]», - сообщил министр труда и социальной защиты в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, с 1 января прошлого года в России действует закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки. Для всех работающих россиян переход к новому формату является добровольным и осуществляется только при согласии работника. По состоянию на декабрь 2020 года, свыше пяти миллионов граждан сделали выбор в пользу электронного формата.