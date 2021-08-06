Россиянам, проводившим газ до земельных участков с конца апреля, полностью компенсируют затраты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Россияне, которые за свой счет подключили газ до участков домовладения после программы «социальной газификации», получат полную компенсацию. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак во время торжественной церемонии пуска газа в хуторе Сухой Ростовской области.

По словам парламентария, затраты на подключение газа компенсируют тем, кто подводил газопровод с 21 апреля, то есть с той даты, когда президент России Владимир Путин анонсировал бесплатную газификацию.

«Принято принципиальное решение на федеральном уровне…эти деньги будут 100% компенсированы», – сказал Турчак.

Как писал сайт kp.ru, 21 апреля 2021 Путин в ходе своего послания парламенту России сообщил, что в стране подключать газ до участка будут бесплатно. Глава государства поручил кабинету министров и властям регионов разработать план бесплатной газификации домохозяйств.

В июне 2021 президент подписал закон о «социальной газификации». Услуги по подключению к газу будут оказываться по принципу «одного окна» на основании комплексных договоров. До границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения денег россиян.