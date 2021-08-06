СК возбудил дело после гибели российских туристов в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственное управление СК России по Самарской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью российских туристов в Турции.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), – сообщается на сайте СК РФ.

Российские следователи готовят запрос турецким коллегам об оказании правовой помощи, отмечается в сообщении.

Напомним, ДТП произошло в районе Сиде. По предварительным данным, водитель автобуса, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, не справился с управлением, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Детей среди погибших нет.

Как писал сайт kp.ru, в результате аварии погибли четыре россиянина. Их семьям Семьям заплатят по миллиону рублей.