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Общество6 августа 2021 14:14

Олег Навальный приговорён к году условно

Суд вынес приговор за нарушение санитарных правил на несанкционированной акции протеста
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Олег Навальный приговорён к году условно

Олег Навальный приговорён к году условно

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 6 августа, Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального, брата Алексея Навального к одному году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Олега Навального признали виновным по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Напомним, в декабре 2014 года оба брата - Олег и Алексей Навальные - были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Тогда оппозиционер получил 3,5 года условно, а его младший брат был приговорен к реальному сроку. Он отбыл весь отведенный ему срок заключения и вышел из колонии в июне 2018 года.