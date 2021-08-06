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Политика6 августа 2021 14:44

Языковой омбудсмен Украины попросил противников украинизации покинуть страну

Кремень назвал угрозу украинскому языку равноценной угрозе национальной безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Языковой омбудсмен Украины попросил противников украинизации покинуть страну

Языковой омбудсмен Украины попросил противников украинизации покинуть страну

Фото: REUTERS

Угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины. Такое мнение высказал уполномоченный по защите государственного языка незалежной Тарас Кремень, добавив, что всем, кому не нравится закон о государственном языке, который предполагает тотальную украинизацию, должен покинуть страну.

Кремень отметил, что язык является «своеобразным кодом нации», а использование «мовы» во всех сферах общества – дань уважения народу Украины.

«Кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство - пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя комфортно», - заявил он в эфире украинского «Четвертого канала».

Такое предложение омбудсмен сделал в ответ на недавнее заявление украинского врача и телеведущего Евгения Комаровского, который раскритиковал языковое законодательство Украины, назвав его унизительным для жителей республики, отметив, что наличие в стране уполномоченного по защите государственного языка заставляет его сожалеть о проживании на украинской территории.

Напомним, на Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком республики считается украинский. Именно его применение обязательно почти во всех сферах жизни общества.