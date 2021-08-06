В Совфеде указали на незрелость грузинских властей после заявления об отношениях с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Совфеде прокомментировали заявление главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Политик сказал, что восстановление дипломатических отношении России и Грузии невозможно.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков признал, что подобное заявление указывает на незрелость грузинских властей.

Они никак не осознают целесообразность отношений с Россией и важность добрососедства.

- Они должны сами созреть и осознать целесообразность восстановления этих отношений в интересах собственного народа и развития добрососедства, — сказал сенатор в беседе с NEWS.ru.

Бабаков отметил, что большинство простых граждан хотели бы видеть иную ситуацию. Принцип взаимовыгодных отношений и взаимоуважения принесет куда лучшие плоды, чем вражда. Но политическое руководство Грузии намерено и дальше проводить процедуру изоляции от РФ.

- Мы заинтересованы в восстановлении дипломатических отношений, но не любой ценой и не в ущерб собственным интересам, - заключил сенатор.