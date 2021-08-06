Два новых случая заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N6 зарегистрировали в Китае Фото: REUTERS

Два новых случая заболевания людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зарегистрировали в Китае. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили органы здравоохранения Гонконга, ссылаясь на уведомление, полученное по официальным каналам от коллег из материкового Китая.

Как сообщается, заразилась 61-летняя жительница города Гуйлинь в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе, которая ранее контактировала с живой птицей. Заразившаяся женщина была госпитализирована в стабильном состоянии.

Второй случай зарегистрирован в городе Ибинь в юго-западной провинции Сычуань. Там заболел 65-летней гражданин, состояние которого расценивается врачами как критическое.

Напомним, в конце июля поступило сообщение о трех случаях заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 на юго-западе Китая. Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зарегистрировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. Число таких случаев в Китае с тех пор достигло 37.