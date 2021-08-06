Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала против блогера иск на 1,6 млн рублей Фото: соцсети

Одна из пострадавших в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала против него иск на сумму свыше 1,6 млн рублей в качестве компенсации за повреждение ее автомобиля Range Rover. Об этом сообщила представляющая интересы истца юрист Екатерина Гордон.

Как рассказала юриста, в ходе заседания суда первой инстанции и перед ним блогер обещал возместить данный ущерб добровольно, но Екатерина Марушечкина так ничего и не получила.

«Поэтому мы вынуждены подать этот иск. Основное требование - взыскать с ответчика в пользу истца стоимость восстановительного ремонта транспортного средства в размере 1 млн 617 тыс. рублей», - приводит ТАСС слова юриста.

Гордон сообщила, что истец также требует взыскать с блогера понесенные расходы при обращении в медучреждение и на приобретение лекарственных средств, что составляет 6,8 тысяч рублей, а также 7,5 тысяч рублей на расходы на эвакуацию автомобиля, 62,55 тысячи рублей - судебные расходы и компенсацию морального вреда, которую она оценивает в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, Эдварду Билу спровоцировал массовую аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Пресненский суд Москвы приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Однако дело было возвращено в суд после того, как прокуратура обжаловала этот приговор. Заседание назначено на 2 сентября.