В Раде раскритиковали Зеленского за обращение к считающим себя русскими жителям Донбасса

В Раде раскритиковали Владимир Зеленского за обращение к русским жителям Донбасса Фото: REUTERS

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за обращение к русским жителям Донбасса.

- Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем — тогда это позиция государственника, — заявил политик в эфире телеканала "Наш".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российской территорией. Президент Украины порекомендовал жителям Донбасса - тем, кто считают себя украинцами, не покидать эту территорию. Зеленский отметил, что лица, проживающие на территории Донбасса и считающие себя русскими, должны покинуть республику. Он заявил, что без Украины на этой территории не будет цивилизации.