Путин продлил срок госслужбы замсекретаря Совбеза Кокова до 13 августа 2022 года

Владимир Путин продлил срок госслужбы замсекретаря Совбеза Юрия Кокова до 13 августа 2022 года Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин продлил до 13 августа 2022 года срок госслужбы заместителю секретаря Совета безопасности России Юрию Кокову. Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

- Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 августа 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Кокову Юрию Александровичу, — гласит текст документа.

Ранее Владимир Путин во время совещания с членами правительства страны по видеосвязи пригласил главу министерства транспорта Виталия Савельева лично приехать к нему в Кремль. Это произошло после того, как Виталий Савельев попросил президента поддержать инициативы по изменению законов. Данные инициативы позволят перевести в цифровой формат 90 процентов всех перевозочных документов на автомобили, что должно ускорить передвижение товаров.