Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика6 августа 2021 15:28

Путин продлил срок госслужбы замсекретаря Совбеза Кокова до 13 августа 2022 года

Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Путин продлил срок госслужбы замсекретаря Совбеза Юрия Кокова до 13 августа 2022 года

Владимир Путин продлил срок госслужбы замсекретаря Совбеза Юрия Кокова до 13 августа 2022 года

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин продлил до 13 августа 2022 года срок госслужбы заместителю секретаря Совета безопасности России Юрию Кокову. Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

- Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 августа 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Кокову Юрию Александровичу, — гласит текст документа.

Ранее Владимир Путин во время совещания с членами правительства страны по видеосвязи пригласил главу министерства транспорта Виталия Савельева лично приехать к нему в Кремль. Это произошло после того, как Виталий Савельев попросил президента поддержать инициативы по изменению законов. Данные инициативы позволят перевести в цифровой формат 90 процентов всех перевозочных документов на автомобили, что должно ускорить передвижение товаров.