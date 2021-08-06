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Общество6 августа 2021 15:36

Прах Ясена Засурского захоронят на Троекуровском кладбище 11 августа 2021 года

Уточняется, что захоронение начнется в 12:00
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Прах президента журфака МГУ Ясена Засурского захоронят на Троекуровском кладбище 11 августа 2021 года

Прах президента журфака МГУ Ясена Засурского захоронят на Троекуровском кладбище 11 августа 2021 года

Прах президента журфака МГУ Ясена Засурского захоронят 11 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил сайт факультета журналистики МГУ.

- Захоронение урны с прахом Ясена Николаевича Засурского состоится в среду, 11 августа, в 12:00, — говорится в тесте сообщения на сайте.

Также уточняется, что прах будет захоронен на Троекуровском кладбище.

Напомним, 1 августа умер Ясен Засурский, президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Заслуженного журналиста России не стало на 92-м году жизни. Об этом сообщил его внук Иван Засурский на своей странице в социальной сети Facebook. Причина смерти легенды российской журналистки пока что не уточняется. Ясен Засурский был главным редактором журнала «Вестник Московского университета», президентом Общества выпускников факультета журналистики МГУ, а также председателем международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа.