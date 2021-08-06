Алтай на 11% увеличил экспорт в Евросоюз

Предприятия Алтая наращивают поставки продукции на экспорт. За пять месяцев 2021 года на 11% увеличились объемы отгрузок в страны Евросоюза (в стоимостном выражении). Объем экспорта алтайских заводов и фабрик достиг 33,5 млн долларов. Что способствует укреплению экономических связей между государствами - членами союза.

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям сообщили, что наиболее востребованными товарами за рубежом стали пищевые продукты. Их экспорт вырос на 17% и составил более 5,5 млн долларов. Второе место занимают соевые бобы - отмечен рост на 16%, на общую сумму 5,5 млн долларов. В тройку лидеров также входят крупяные изделия и пшеница. Рост отгрузок каждого продукта составил по 12% на сумму чуть более 4 млн долларов. Четвертое место занимают продукты для кормления животных, объем поставок которых увеличился на 4,7%, что в натуральном выражении составило 1,6 млн долларов. Пятерку лидеров замыкает сыр, экспорт которого увеличился на 4,2%, в денежном эквиваленте - 1,4 млн долларов.

Также произошел рост поставок напитков, молочной сыворотки, крупы, молочной продукции. Лидером среди стран Евразийского экономического союза - импортеров продукции агропромышленного комплекса Алтайского края остается Казахстан, доля которого составила 76%.