Вектор: доказательств искусственного происхождения коронавируса нет

Вектор: доказательств искусственного происхождения коронавируса на данный момент нет Фото: Мария ЛЕНЦ

Доказательств об искусственном происхождения коронавирусной инфекции на сегодняшний день нет. Такое заявление в пятницу, 6 августа, сделал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса», - сказал эксперт в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Семенов предложил обратить внимание на историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов. По его словам, в данном случае «все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию». Как он отмтеил, «первичным резервуаром» этого вируса были летучие мыши.

Напомним, накануне бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал фантастикой доклад США об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане. Депутат отметил, что американцы основывали свое расследование на косвенных данных.