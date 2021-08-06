Владимир Путин поручил отказаться от трехсменки в школах к 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин поручил отказаться от учебы в три смены в школах к 2023–2024 учебному году. Документ был опубликован на сайте Кремля.

- Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023–2024 учебном году, — говорится в тексте документа.

Также глава государства поручил к концу 2023 года обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для ребят до трех лет.

Ранее Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" рассказал о планах правительства по улучшению образования в стране. Он отметил, что власти РФ сделают все, чтобы образование было современным, с быстрым интернетом. При этом Путин подчеркнул, что власти постарались поддержать классных руководителей, а это 800 тысяч человек, дополнительными выплатами. Так из бюджета было выделено почти 225 миллиардов рублей.