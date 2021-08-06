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В мире6 августа 2021 16:40

Лесные пожары в Анталье взяли под контроль

Работы по тушению пожаров продолжаются, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Анталье лесные пожары взяли под контроль

В Анталье лесные пожары взяли под контроль

Фото: REUTERS

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что лесные пожары в районах Манавгат и Гюндогмуш турецкой провинции Анталья взяты под контроль.

- Взяты под контроль пожары в Манавгате и Гюндогмуше, — написал Пакдемирли у себя в Twitter.

Он также добавил, что работы по тушению пожаров продолжаются. Пакдемирли выделил работу пожарных, которые уже много дней борются с огнем.

Ранее министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой сообщил, что пожары в районе курортного Мармариса на западе Турции полностью локализованы. Кроме того, Эрсой сообщил, что несмотря на пожары, осталась неизменной цель Турции "принять в этом году 25 миллионов туристов и получить доход в 20 млрд долларов".

Напомним, в результате лесных пожаров в Турции погибли по меньшей мере восьми человек. В Манавгате пострадали более 500 человек, еще свыше 200 человека пострадали в Мармарисе и Бодруме.