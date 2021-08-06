Психолог объяснила, почему некоторые женщины влюбляются в уголовников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В последнее время произошло сразу несколько историй, связанных уголовниками. В Хакассии произошла настоящая трагедия – бывший зэк приревновал девушку и убил ее семью. Погибли пять человек, в том числе ребенок.

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе отметила, что в психологии существует понятие синдрома «Бони и Клайда». Это один из видов расстройств сексуального спектра.

При таких отношениях человек получает удовольствие от оскорблений, унижений и даже насильственных действий. Осуждать за это нельзя — таковы особенности устройства психики.

Если жительница Хакассии действительно имела отношения с уголовником, то она относится к такому типу людей. Причем несчастная вряд ли могла оценить риски. Скорее наоборот, она хотела «спасти любимого» и перевоспитать.

- Это старая история, когда хорошая девочка пытается спасти плохого мальчика. Женщины таким образом повышают свою самооценку. Это истероидный тип женщин, — объяснила 5-tv.ru Ольга Коротина-Гессе.

Обычно именно женщины такого склада попадаются на слезливые письма из тюрьмы. Обычно за такими обращениями стоит банальная жажда наживы, но влюбленные девушки не понимают этого и бросаются на амбразуру.

Но не исключено, что отношения у пары могут сложиться удачно, заключила эксперт.

После массового убийства в Хакассии в России предложили вернуть смертную казнь для жестоких рецидивистов. Мужчина, задержанный за убийство, уже совершал подобное преступление. Он отсидел срок за расправу с двумя людьми - матерью и дочерью, сообщает телеканал "360".